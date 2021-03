Marotta giustizia ancora la Viterbese, al Rocchi passa la Juve Stabia

Sport - Calcio - Serie C - Ai campani basta una rete dell'attaccante per espugnare Viterbo - Laziali in dieci dal 72' per l'espulsione di Urso

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Juve Stabia 0-1 (primo tempo 0-1).

VITERBESE (4-3-2-1): Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Urso; Salandria (dal 31′ s.t. Falbo), Bensaja (dal 45′ s.t. Porru), Adopo (dal 37′ s.t. Besea); Bezziccheri (dal 45′ s.t. Cannizzaro), Palermo; Rossi (dal 31′ s.t. M. Menghi).

Panchina: Bisogno, Bianchi, Mbende, Ricci, De Santis, E. Menghi, Sibilia.

Allenatore: Roberto Taurino.

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Elizalde, Caldore, Mulè; Berardocco (dal 37′ s.t. Guarracino), Vallocchia, Scaccabarozzi (dal 15′ s.t. Garattoni), Rizzo; Fantacci (dal 15′ s.t. Suciu), Marotta, Ripa (dal 23′ s.t. Borrelli, dal 37′ s.t. Bovo).

Panchina: Lazzari, Iannoni, Esposito, Oliva.

Allenatore: Pasquale Padalino.

MARCATORI: 33′ p.t. Marotta (J).

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia e Milos Tomasello Andulajevic di Messina.

Quarto ufficiale: Dario Madonia di Palermo.

Contro la Viterbese, Marotta è una sentenza.

L’attaccante della Juve Stabia torna quello dei tempi di Siena (tre gol e quattro assist in cinque incroci con i gialloblù) e regala la vittoria ai campani.

A pesare sullo 0-1 finale un doppio giallo esagerato di Urso nella ripresa, che ha lasciato i padroni di casa in dieci uomini nei 18 minuti finali. Buona, specialmente nella prima mezz’ora, la prova degli uomini di Taurino, solida e compatta contro uno degli avversari più in forma del girone.

Il turno infrasettimanale impone novità di formazione soprattutto per la Juve Stabia, reduce dal match di domenica giocato e vinto per 4-1 contro la Turris. Tra infortuni e turnover, Padalino effettua una variazione per reparto: Farroni per Lazzari in porta, Caldore per Esposito in difesa, Berardocco per Garattoni a centrocampo e Ripa per Orlando in attacco. Per la Viterbese la sorpresa principale è quella annunciata in mattinata: senza Murilo, Simonelli, Tassi e Tounkara in attacco il modulo è il 4-3-2-1 con Palermo che avanza sulla trequarti al fianco di Bezziccheri, alle spalle di Rossi.

Gli ospiti provano a giocare una gara d’attacco e lasciano molti spazi ai laziali, che ne approfittano in più di un’occasione. Tra i più in forma c’è Adopo, che al 5′ ci prova di destro dal limite ma il suo tiro viene deviato in angolo. Sempre il centrocampista, al 17′, imbuca bene Bezziccheri che impegna Farroni alla parata in due tempi. In mezzo alle due occasioni gialloblù, l’ottima doppia parata di Daga su Marotta e Ripa, anche se sulla respinta del secondo interviene l’arbitro per posizione di fuorigioco. Così come il collega laziale, anche Farroni si mette in luce al 18′ con un’ottimo intervento in chiusura su Bezziccheri. Nonostante la Viterbese giochi meglio Rossi non riesce a entrare in partita mentre Marotta, dall’altra parte, sigla a sorpresa il vantaggio stabiese al 33′: azione personale sulla sinistra dell’area di rigore e destro chirurgico nell’angolino opposto.

La ripresa è meno spumeggiante ma si apre con due occasioni per la squadra di casa: al 52′ Bezziccheri tenta una volée ma tira centrale, due minuti più tardi Rossi ci prova dal limite ma il suo destro viene deviato in angolo. Per l’episodio successivo bisogna attendere il 72′, quando nell’area ospite c’è un contatto dubbio tra un difensore e Urso, già ammonito e che prende il secondo giallo per simulazione tra le proteste laziali. In dieci contro undici per la Viterbese è dura, Taurino inserisce forze fresche (M. Menghi e Falbo per Rossi e Salandria) ma il giro palla della Juve Stabia mantiene il risultato invariato fino al 90′.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

31esima giornata

mercoledì 17 marzo

Vibonese – Monopoli 0-0 (martedì)

Turris – Catania 1-0

Bari – Casertana 1-1

Viterbese – Juve Stabia 0-1

V. Francavilla – Foggia 0-1

Bisceglie – Paganese 0-1

Cavese – Catanzaro

Teramo – Ternana

Avellino – Potenza

Riposa: Palermo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 66 27 20 6 1 67:20 47 Avellino 57 28 17 6 5 45:22 23 Bari 53 29 15 8 6 45:25 20 Catanzaro 48 28 13 9 6 32:26 6 Juve Stabia 46 30 13 7 10 36:32 4 Foggia 46 30 13 7 10 32:31 1 Catania 43 29 12 9 8 34:31 3 Teramo 42 28 10 12 6 29:24 5 Palermo 39 29 10 9 10 31:31 0 Casertana 38 29 11 5 13 37:43 -6 Viterbese 34 29 8 11 10 28:32 -4 Monopoli 34 29 8 10 11 33:39 -6 Turris 34 30 8 10 12 34:48 -14 V. Francavilla 31 30 7 10 13 29:39 -10 Vibonese 28 29 4 16 9 28:92 -4 Potenza 28 27 7 7 13 27:36 -9 Paganese 27 30 6 9 15 22:40 -18 Bisceglie 24 29 5 9 15 23:42 -19 Cavese 16 26 3 7 16 17:36 -19

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

Condividi la notizia:











17 marzo, 2021