Martina Schito dottoressa da 110 e lode

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 24 marzo Martina Schito, con una media di 109,71 e sette lodi, ha conseguito la laurea in Genetica e Biologia molecolare alla Sapienza di Roma, con la splendida votazione di 110 e lode.

Orgogliosi, ne danno notizia la mamma Mirella, il papà Anacleto, le sorelle Simona e Luana, il fidanzato Stefano e il cognato Sergio, con i migliori auguri per uno splendido futuro.

Mirella Cammerinesi

30 marzo, 2021