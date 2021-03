“Mascherine e fiocchi rosa indossati dal personale della Brest unit e del dipartimento della salute donna”

Viterbo - Lo fa sapere la Asl in occasione dell'8 marzo - Alle pazienti che hanno effettuato un accesso alla struttura donato un “Kit rosa” offerto dalle associazioni di volontariato Aman e Beatrice onlus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione della Festa della donna, oggi il personale sanitario delle unità afferenti alla Breast unit e al Dipartimento della Salute della donna (Chirurgia senologica e plastica, Radioterapia, Oncologia, Radiologia, Screening senologico, Medicina nucleare, Genetica medica, Anatomia patologica, Psicologia clinica e Ginecologia) hanno indossato delle mascherine e dei fiocchetti rosa per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore alla mammella.

Inoltre, a tutte le donne che hanno effettuato un accesso alla struttura (pazienti e accompagnatrici) è stato donato un “Kit rosa” comprendente una mascherina, un fiocchetto e un igienizzante per le mani offerto dalle associazioni di volontariato Aman e Beatrice Onlus.

“Curare le donne, e farlo in sicurezza, è stato e continua ad essere l’obiettivo della Breast unit – commenta la coordinatrice, Agnese Fabbri – sia durante i mesi di lockdown che ora. Anche in questo periodo di incertezza è fondamentale sensibilizzare sempre più le donne sull’importanza di eseguire una visita senologica e un controllo radiologico. Allo stesso modo, è importante diffondere il valore della Breast unit che garantisce percorsi terapeutici multidisciplinari e personalizzati, capaci di ridurre la mortalità per tumore al seno, e anche il supporto di altre donne con cui condividere il cammino”.

