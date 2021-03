Mattarella: “Sarà l’ultimo anno del mio mandato, lascio nel 2022”

Roma - Il presidente della repubblica esclude la voce, circolata nei mesi scorsi, di una sua possibile rielezione

Roma – “Quest’anno, anche perché è l’ultimo del mio mandato, non potevo e non volevo fare a meno di questo incontro”. Con queste parole Sergio Mattarella è intervenuto durante un evento per il 98esimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica militare, sottolineando pubblicamente che si tratterà dell’ultimo anno del suo mandato.

Il suo settennato terminerà il 3 febbraio 2022 e Mattarella non avrebbe in mente un eventuale prolungamento.

Si vociferava negli scorsi mesi a proposito di una possibile rielezione di Mattarella, che avrebbe accompagnato il governo Draghi verso il termine naturale della legislazione fino al 2023 per poi, eventualmente, dimettersi. Sergio Mattarella ha ribadito di non essere intenzionato a ripetere l’esperienza di Giorgio Napolitano.

“Quello che inizia – aveva già spiegato il Capo dellosStato in occasione messaggio di fine anno 2020 – sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso”.

