Maturità 2021, si comincerà il 16 giugno

Scuola - Pubblicata l'ordinanza ministeriale - In presenza con un maxiorale

Roma – Dopo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il ministero ha pubblicato l’ordinanza ministeriale per l’esame di stato per la scuola secondaria. La maturità 2021 rimane pressoché uguale rispetto al 2020. Previsto un maxi orale con la presentazione di un elaborato scritto che sarà discusso durante la prova.

La sessione d’esame avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. L’esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ci sarà dunque un mese per poterlo sviluppare. L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline.

Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti dei 100 a disposizione per la valutazione finale. Nel corso del triennio precedente, gli studenti hanno la possibilità di accumulare fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta.

5 marzo, 2021