Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con Aci Castello

Sport - Volley - L'appuntamento è per domenica, 7 marzo, alle 16 a Montefiascone

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo due trasferte consecutive torna a giocare in casa la Maury’s Com Cavi Tuscania, che domani alle 16 a Montefiascone affronta Sistemia Lct Saturnia Aci Castello nell’incontro valido per l’ottava giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Le tre convincenti vittorie consecutive hanno di nuovo rilanciato le ambizioni di primato dei ragazzi di Paolo Tofoli che dopo aver raggiunto al terzo posto Pineto hanno ora nel mirino le prime due della classe, ovvero Galatina e Grottazzolina.

Impresa sicuramente fattibile, considerando che le dirette avversarie devono ancora incontrarsi nel girone di ritorno, Galatina e Pineto lo faranno già domani, mentre Tuscania dovrà unicamente pensare a raccogliere il maggior numero di punti possibile di qui alla conclusione del girone.

Per quanto riguarda Aci Castello, i siciliani sono la cenerentola del girone avendo fin qui raccolto solo 8 punti. Squadra comunque da non sottovalutare, avendo non più tardi di sette giorni fa superato in casa 3/1 Sabaudia.

“Obiettivamente partiamo favoriti e la differenza in classifica lo sta a dimostrare – spiga il centrale Gabriele Ceccobello -. Sarà comunque importante affrontarli con la massima attenzione cercando di evitare cali di tensione. Come tutte le squadre del nostro girone, Aci Castello può essere pericoloso e lo dimostra l’ultimo turno di campionato”.

“Il loro punto di forza – conclude – è sicuramente l’opposto danese Dahl che prende la maggior parte dei palloni. Per quanto ci riguarda, noi veniamo da un momento positivo ed è importantissimo continuare la striscia positiva per approfittare degli scontri diretti delle avversarie. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere più punti possibili fino alla fine del girone”.

Si gioca alle 16 agli ordini dei signori Fabio Toni e Alessandro Oranelli. Diretta Legavolley.tv

Probabile formazione degli ospiti: Pugliatti in cabina di regia con il danese Dahl in diagonale, Pricoco e Andrea Chiesa di banda, Reina e Fasanaro al centro, Zito libero.

