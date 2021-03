Cronaca - I giovani si sarebbero dati appuntamento sul web - Quattro i denunciati finora

Fiumicino – Maxirissa tra ragazzi a Fiumicino, accoltellato un 19enne.

Un’auto della polizia

Come accaduto in passato, il copione si sarebbe ripetuto anche ieri, all’Isola Sacra, zona di Fiumicino, comune sul litorale in provincia di Roma. Il gruppo di giovani si sarebbe dato appuntamento sui social, sfidando i divieti anti-Covid, e poi in pieno giorno, sarebbe si sarebbero incontrati e sarebbe scoppiata la rissa. Ad avere la peggio, un ragazzo di 19 anni che è stato soccorso e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per una ferita d’arma da taglio a un braccio.

Prima dell’arrivo della polizia, i giovani si sono dati alla fuga: gli agenti giunti sul posto avrebbero trovato solo il 19enne ferito. A quanto ricostruito, i ragazzi coinvolti sarebbero stati circa venti, tra minorenni e appena maggiorenni. Per gli investigatori i due gruppi si sarebbero dati appuntamento via social: una sorta di “resa dei conti” dopo una serie di insulti a distanza sul web.

Al momento i denunciati sarebbero quattro.

29 marzo, 2021