Medici di base, fatti 400 vaccini nella Tuscia

Coronavirus - Michele Fiore (Fimmg): "La direzione è giusta, ma la burocrazia ci soffoca" - Il totale delle somministrazioni sfonda quota 25mila, oltre 10mila quelle agli over 80 - Le immunizzazioni sono più di 7mila

Viterbo – Coronavirus, i medici di base della Tuscia hanno somministrato poco meno di quattrocento vaccini. Per la precisione, stando al dato diffuso dalla Regione, 396 dal primo marzo tra gli ambulatori di Viterbo, Vetralla, Tarquinia, Bolsena e Fabrica di Roma.

Michele Fiore (Fimmg)

Il dato, però, non è pienamente soddisfacente. L’obiettivo per questa prima settimana era somministrare il siero al 50% dei nati nel 1956, ma a causa della mancanza delle dosi questi sette giorni sono diventati una sorta di test per le inoculazioni dai medici di famiglia. A rimarcare il problema è il segretario provinciale della Fimmg, Michele Fiore. “Vaccinare contro il Covid è fondamentale ma – afferma – servono i vaccini”.

Inoltre non nasconde delle “difficoltà”. “La troppa burocrazia – continua Fiore – ci sta soffocando. Farraginoso, per dire poco, il modo di richiedere i vaccini sulla piattaforma. Ho evidenziato un mare di criticità e spero che questi problemi vengano risolti. Noi ci stiamo mettendo la faccia e vorremmo vaccinare senza troppe burocrazie, ma purtroppo non è così. La direzione è giusta ma la strada è impervia e il tempo è pessimo”.

Nella Tuscia, intanto, il totale delle somministrazioni sfonda quota 25mila: 745 quelle fatte ieri. gli ultra 80enni che hanno ricevuto almeno una dose sono più di 10mila e le persone immunizzate 7mila 244.

“Nel Lazio – sottolinea l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato – stiamo correndo, dosi permettendo. Ma va evitata la frammentazione. Dopo il personale sanitario, le Rsa, gli over 80 e dopo la scuola, le forze dell’ordine, i soggetti vulnerabili e fragili per patologie, serve procedere senza indugi per classi di età”. Da oggi “partiremo – ricorda D’Amato – con le prenotazioni per gli over 70 e lunedì per gli under 65 anni”.

5 marzo, 2021