Meno casi tra gli over 80, D’Amato: “È l’effetto del vaccino”

Coronavirus - Nella Tuscia in calo anche morti e ricoverati, ma i contagi sono in aumento - Settemila immunizzati col vaccino - Nell'alto Lazio 219 positivi e due vittime

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, l’ultima tendenza vede la diminuzione dei casi tra gli over 80. Fra i 79 positivi di ieri in tutta la Tuscia, solo quattro sono nati prima del 1941. Ovvero il 5%, un dato in linea con quello registrato nell’ultima settimana: su 406 contagi dal 24 febbraio al 3 marzo, appena diciannove hanno riguardato ultra 80enni.

Vaccinazione di ultra 80enni

Un mese fa la situazione era diversa. Dei 287 casi accertati tra il 27 gennaio e il 3 febbraio, ventotto hanno interessato persone con più di 80 anni. Si tratta di circa il 10%. Oggi, al contrario, a una diminuzione delle infezioni fra i più anziani, corrisponde un incremento dei contagi tra i 30 – 50enni: negli ultimi sette giorni sono stati il 33%, ovvero 133 su 406.

Il trend viterbese rispecchia quello regionale. “Con la vaccinazione degli anziani si riduce incidenza e mortalità”, sottolinea l’assessore alla Sanità Alessio d’Amato. “I dati elaborati dal Dipartimento di epidemiologia del Lazio dimostrano come a partire da inizio febbraio si registri una forte riduzione dell’incidenza nella fascia di età 80-84 anni e in quella over 85 anni. È evidente, inoltre, una riduzione del tasso di mortalità. Il Lazio – ricorda D’Amato – è la regione che ad oggi ha vaccinato più over 80”.

Vaccini

La Tuscia, in particolare, sta facendo molto bene. La Asl è già riuscita a somministrare il siero anti-Covid a 9mila 553 nati prima del ’41. Si tratta di circa il 40%. In totale le somministrazioni effettuate sono 24mila 732 (718 nelle ultime 24 ore). Gli immunizzati, invece, sono 7mila.

Ricoveri

Meno positivi tra gli ultra 80enni, decessi in calo e anche meno ricoverati. Nell’ultima settimana l’assistenza ospedaliera è stata attivata per appena sette nuovi contagiati, ovvero neppure il 2% del totale (406). Un mese fa (27 gennaio – 3 febbraio) erano il doppio: circa il 4%.

Nuovi casi

Per quanto riguarda la curva dei casi, in generale è in aumento. Ieri gli attualmente positivi sono tornati sopra quota novecento, complice un’impennata di infezioni (+79) che non si registrava da metà gennaio. Nove i minori che hanno contratto il virus (hanno tra i 2 e i 15 anni), di cui due nel capoluogo.

Diversi i contagi tra le mura di casa, come a Castel Sant’Elia e a Bassano Romano. In quest’ultimo comune è risultata positiva un’intera famiglia composta da madre, padre e tre figli di 14, 18 e 20 anni. A Canepina, invece, ieri è rimasta chiusa la seconda elementare per un caso tra gli alunni.

I ricoverati in ospedale sono 81, di cui quattro in terapia intensiva. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid sale a 11mila 870, mentre quello dei guariti a 10mila 594 (+25). Restano 375 le vittime dall’inizio della pandemia.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, ieri due uomini di 60 e 75 anni sono morti in Sabina. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, invece, la Asl Roma 4 ha registrato 101 positivi e 82 guariti. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha accertato 39 contagi e 22 negativizzazioni: gli attualmente infetti sono 667.

Raffaele Strocchia

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 11870 (3194 a Viterbo; 8676 in provincia)

Attualmente positivi: 902

Guariti: 10594

Morti: 374 + 1

Ricoverati: 81 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16878

Comuni con positivi

Viterbo: 3194 casi (96 morti e 2910 guariti)

Civita Castellana: 887 casi (20 morti e 784 guariti)

Montefiascone: 654 casi (36 morti e 535 guariti)

Vetralla: 481 casi (9 morti e 439 guariti)

Nepi: 415 casi (16 morti e 373 guariti)

Tarquinia: 358 casi (8 morti e 339 guariti)

Tuscania: 346 casi (11 morti e 310 guariti)

Fabrica di Roma: 317 casi (4 morti e 300 guariti)

Orte: 288 casi (10 morti e 247 guariti)

Vitorchiano: 265 casi (2 morti e 251 guariti)

Ronciglione: 258 casi (13 morti e 222 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 232 guariti)

Bassano Romano: 238 casi (13 morti e 207 guariti)

Capranica: 235 casi (5 morti e 229 guariti)

Soriano nel Cimino: 193 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 180 casi (2 morti e 116 guariti)

Sutri: 173 casi (6 morti e 136 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 125 guariti)

Acquapendente: 142 casi (8 morti e 126 guariti)

Vignanello: 136 casi (5 morti e 111 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Canepina: 130 casi (1 morto e 102 guariti)

Corchiano: 119 casi (4 morti e 111 guariti)

Caprarola: 117 casi (3 morti e 84 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 100 guariti)

Grotte di Castro: 114 casi (3 morti e 110 guariti)

Montalto di Castro: 113 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 109 casi (1 morto e 97 guariti)

Ischia di Castro: 105 casi (4 morti e 90 guariti)

Vasanello: 101 casi (2 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 96 casi (1 morto e 86 guariti)

Blera: 89 casi (4 morti e 74 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 79 casi (6 morti e 60 guariti)

Carbognano: 71 casi (63 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Vallerano: 69 casi (1 morto e 67 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 67 casi (3 morti e 62 guariti)

Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 55 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 49 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 41 casi (2 morti e 38 guariti)

Vejano: 40 casi (2 morti e 36 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 17 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

4 marzo, 2021