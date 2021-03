Merkel chiude tutto per Pasqua: “La situazione è grave”

Coronavirus - La cancelliera tedesca prolunga il lockdown fino al prossimo 18 aprile - Per le festività ancora più restrizioni

Condividi la notizia:











Berlino – La Germania, di fronte a un aumento “esponenziale” della contaminazione e a una nuova variante “molto più letale” di Covid-19, sarà in lockdown rafforzato durante il fine settimana di Pasqua. Ad annunciarlo è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa in piena notte al termine di un incontro di 11 ore con i presidenti dei 16 lander.

Angela Merkel

“Abbiamo un nuovo virus. È molto più letale, molto più infettivo e contagioso per molto più tempo”, ha detto Merkel, spiegando come il lockdown in tutto il paese sarà esteso fino al 18 aprile e che sarà rafforzato durante il fine settimana di Pasqua.

Tra l’1 e il 5 aprile i contatti andranno ridotti al minimo indispensabile e resteranno aperti soltanto i negozi di alimentari il sabato santo. Alle chiese sarà chiesto di celebrare le proprie funzioni online. Sono sconsigliati tutti i viaggi all’estero e chiunque rientrerà nel paese in aereo dovrà essere testato prima del volo.

“La situazione è grave. Il numero di casi sta aumentando in modo esponenziale e i posti in terapia intensiva si stanno riempiendo di nuovo”, ha detto la cancelliera. In Germania ci sono stati 13.733 nuovi contagi e 99 morti lunedì, 16mila nuovi casi e 207 morti domenica.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2021