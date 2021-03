Merkel revoca il lockdown rafforzato per Pasqua: “È stato un mio errore”

Berlino - La cancelliera si è scusata con i suoi concittadini

Berlino – La cancelliera tedesca Angela Merkel fa marcia indietro e revoca il lockdown rafforzato di Pasqua. E fa mea culpa.

La cancelliera tedesca Angela Merkel

La notizia è stata data dalla stessa cancelliera durante il vertice che si è tenuto oggi tra il governo e i presidenti dei vari Lander. Pochi giorni fa il governo tedesco aveva istituito il blocco di tutte le attività nel periodo dal primo a 5 aprile con la chiusura perfino dei supermercati, con un’eccezione per i generi alimentari il sabato. La misura prevedeva anche i cosiddetti “Ruhetage”, ovvero dei “giorni di sosta” ulteriori rispetto ai festivi ordinari.

La decisione del governo aveva sollevato molte critiche rivolte a Merkel e al suo partito, la Cdu, in pieno crollo elettorale.

“È stato un errore, e gli errori vanno corretti in tempo, questo è ancora possibile – ha affermato la cancelliera Merkel -. Me ne assumo la responsabilità. So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine”. Merkel ha sottolineato che si è trattato di un suo errore, del quale se ne assume la responsabilità, e che quelle decisioni precedentemente prese difficilmente possono essere attuate in così poco tempo.

