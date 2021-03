Messaggi hot e palpeggiamenti spinti all’amica 13enne delle figlie, condannato

Tribunale - Tre anni e due mesi per violenza sessuale e 25mila euro di risarcimento alla vittima, oggi 17enne

di Silvana Cortignani

Condannato dal collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini

Viterbo – Messaggi hot e palpeggiamenti spinti all’amica 13enne delle figlie, cinquantenne condannato a tre anni e due mesi di reclusione in primo grado per violenza sessuale su minori.

Il collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini ha inoltre condannato l’imputato a un risarcimento di 25mila euro a favore della vittima.

Il pm Paola Conti aveva chiesto sei anni, pena dimezzata dal tribunale che ha riconosciuto la minore gravità, non essendoci stati rapporti completi, ma “solo” l’invio di una serie di messaggi dai quali l’adolescente si è difesa ottenendo delle scuse e un tentato approccio sessuale in camera da letto, mentre le figlie erano in salotto, finito con un nulla di fatto, anche se è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, convincendo la tredicenne a raccontare tutto alla madre e a sporgere denuncia.

Il cinquantenne, una volta scontata la pena, oltre alle varie interdizioni accessorie, per un ulteriore anno non potrà svolgere attività lavorative in prossimità di minori.

La pubblico ministero Paola Conti

I fatti risalgono a ottobre-novembre 2017 e sono avvenuti in un centro del comprensorio di Civita Castellana.

Il 29 ottobre di quattro anni fa l’imputato, tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio, ha inviato alla vittima una serie di messaggi dicendole “sei bella” e frasi più esplicite a sfondo sessuale.

La tredicenne se ne è liberata dandogli risposte molto mature, come hanno sottolineato tutte le parti in aula, del tipo “ma come ti comporti?”, “sei grande”, “sono pure fidanzata”. Ha inoltre conservato i messaggi, poi confluiti nella querela e quindi nel fascicolo del processo.

Pochi giorni dopo, il 4 novembre 2017, mentre lei era a casa dell’imputato per salutare le figlie, sarebbe invece riuscito a farla entrare in camera da letto, chiudendosi la porta dietro e palpeggiandola per una manciata di secondi. Il 27 novembre, la tredicenne ha raccontato tutto alla madre.

La versione della minorenne, che oggi ha 17 anni, è stata quindi cristallizzata in sede di incidente probatorio, con la psicologa Miria Brinchi che l’ha giudicata pienamente attendibile e in grado di testimoniare: lucida nel riportare le varie circostanze nonostante apparisse ancora molto turbata dall’accaduto durante l’audizione protetta, cui ha assistito, da un’altra stanza, anche l’imputato, difeso dall’avvocato Stefania Sensini.

L’avvocatessa di parte civile Cristiana Congiu, chiedendo la condanna a nome della madre che si è costituita per la figlia minore, ha rimarcato: “Il cinquantenne, oltretutto, non è mai intervenuto al processo, non si è sottoposto a interrogatorio e non ha neanche rilasciato spontanee dichiarazioni”.

La Sensini, che a sua volta ha visto l’imputato una volta sola, in occasione dell’incidente probatorio, ha sottolineato: “E’ perché si è ritrovato a dover fronteggiare gravi problemi di famiglia, che gli hanno impedito di prendersi cura di sé e difendersi di persona come avrebbe dovuto nell’ambito della sua altrettanto grave vicenda giudiziaria”.

La legale, chiedendo l’assoluzione del suo assistito, ha sottolineato la “minore gravità” della violenza sessuale, per la scarsa consistenza dei fatti contestati, “minore gravità” riconosciuta anche dal collegio.

Silvana Cortignani

L’avvocata Stefania Sensini

4 marzo, 2021