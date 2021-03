“Metto a disposizione terreni per far muovere e pascolare gli animali del circo”

Lettere - Viterbo - In difficoltà per il Covid - Scrive il conte Falzacappa

La donazione di fieno ai circhi

Viterbo – Circhi in difficoltà dovuta al Covid, per il mantenimento degli animali, riceviamo e pubblichiamo l’intervento del conte Francesco Gentili Falzacappa –

Spettabile redazione Tusciaweb, ho letto le difficoltà di mantenimento degli animali dei circhi, dovute alle restrizioni Covid.

Nonostante assolutamente non approvi la mercificazione e sfruttamento degli animali selvatici, dove ci fosse realmente la necessità per la salute di essi, posso mettere a disposizione parte di terreni per far muovere e pascolare gli animali in provincia di Viterbo.

Se fosse necessario rimango a disposizione.

Conte Francesco Gentili Falzacappa

28 marzo, 2021