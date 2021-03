“Mi hanno esclusa dall’inaugurazione del centro antiviolenza, poi al Globo hanno fatto assembramento…”

Viterbo - La senatrice M5S sul comportamento dell'amministrazione Arena, che giudica "inadeguato"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Rimaniamo davvero esterrefatti dalla scelta del sindaco Arena di inaugurare in grande stile un centro commerciale nel capoluogo della Tuscia, Viterbo, in pieno lockdown e zona rossa, alla presenza anche del neo sottosegretario Battistoni, con tanto di foto e taglio del nastro in assembramento.

Viterbo – La senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino

Questa scelta stride ancora di più che il fatto che l’8 marzo, giornata internazionale delle Donne, a Viterbo si è inaugurato il primo e unico centro antiviolenza di tutta la provincia.

Ero pronta a partecipare all’inaugurazione del centro, di cui avevo assistito passo passo alla realizzazione, ma l’amministrazione mi ha fermato, adducendo motivazioni di sicurezza dovute alla pandemia.

A malincuore, ho rispettato quelle che erano evidentemente ritenute priorità sanitarie, ma oggi scoprire che le stesse cautele non sono applicate pur essendo il contesto pandemico aggravato ed essendo ora entrati in zona rossa, mi lascia davvero amareggiata, e suscita il sospetto che l’amministrazione viterbese abbia più a cuore spot di natura economica che il contrasto reale alla violenza contro le donne.

Davvero un comportamento inadeguato, dettato da superficialità e rincorsa del facile consenso. Le donne e gli uomini di Viterbo meritano di meglio, e un’amministrazione all’altezza.

Alessandra Maiorino

Senatrice M5s

23 marzo, 2021