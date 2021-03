Rieti - Fermate anche due persone ubriache alla guida e due ragazzi che avrebbero tentato di disfarsi di un po' di hashish

Rieti – Minaccia i carabinieri durante un controllo, denunciato per resistenza.

I carabinieri della compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un mirato controllo del territorio, nella scorsa serata, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio.

L’attività ha visto il coinvolgimento di diversi equipaggi sulle principali arterie stradali, con l’impiego di 15 militari e l’esecuzione di 15 posti di controllo sui territori dei comuni di Cittareale, Leonessa, Borgorose, Pescorocchiano, Petrella Salto e Antrodoco.

Durante i controlli sono state identificate e controllate 139 persone sulla Salaria per Ascoli Piceno e sulla strada provinciale 578 Salto Cicolana. Sono state riscontrate in tutto tre violazione alle norme per il contenimento del Covid-19.

“A Cittareale – si legge nella nota dei carabinieri – i militari della stazione di Amatrice hanno intercettato un uomo ubriaco alla guida e un altro ad Antrodoco. Quest’ultimo è stato fermato dagli uomini della stazione vicino a un bar del centro. In entrambi i casi le auto sono state sequestrate e le persone denunciate”.

Inoltre i militari dell’aliquota radiomobile del Norm di Cittaducale hanno denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di Antrodoco, che, secondo quanto riferito, “durante un controllo alla circolazione stradale sulla Salaria, avrebbe dato in escandescenza e minacciato con frasi intimidatorie i carabinieri”.

A Borgorose, infine, vicino al campo sportivo, due ragazzi avrebbero tentato di sbarazzarsi di due involucri di hashish gettandoli dall’auto. I carabinieri li hanno perquisiti e hanno trovato la droga, sequestrandola.

12 marzo, 2021