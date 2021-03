Viterbo - Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118 - I pompieri stanno tentando di calmarlo

Viterbo – Minaccia di uccidersi, paura in via Gargana.

Polizia e vigili del fuoco in azione in via Gargana dove un uomo, per cause ancora sconosciute, minaccia di volersi uccidere.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere un balcone della palazzina e comunicano con l’uomo attraverso la finestra della stanza dove l’uomo si รจ barricato dicendo di volersi togliere la vita.

I pompieri stanno cercando di calmarlo e di impedire di fargli commettere il folle gesto.

Sul posto anche i sanitari del 118.

2 marzo, 2021