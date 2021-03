“Il mio obiettivo sarà garantire il miglior servizio possibile”

Viterbo - Parla Salvatore Genova, nuovo amministratore unico Talete - La prossima settimana incontro con i sindaci e poi la due diligence

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Il mio obiettivo sarà garantire il miglior servizio”. Salvatore Genova è il nuovo, nonché primo amministratore unico di Talete. Ingegnere, 46 anni, è stato nominato dai soci-sindaci al termine di un’assemblea piuttosto accesa. Prende il posto del consiglio d’amministrazione e lo attendono a breve, importanti scadenze. A cominciare dal bilancio.

Salvatore Genova, ha accettato l’incarico, quindi?

“Ho preso atto della nomina da parte dei soci-sindaci – spiega Genova – e ho accettato”.

Quando sarà a Viterbo?

“Probabilmente lunedì, ma ancora non è certo, ci sarà una prima riunione con i sindaci”.

Ha avuto modo d’informarsi su Talete e la situazione che si troverà ad affrontare?

“Ho iniziato a prendere contatti con il direttore. Mi stanno inviando documentazione che può essermi utile”.

Si è fatto già un’idea?

“È ancora un po’ presto per potermi esprimere”.

Ma avrà già chiaro da dove partire?

“So quello che mi aspetta, il bilancio è alle porte. Devo capire cosa c’è, cosa è stato fatto”.

Per capire la situazione nella società idrica, c’è anche la due diligence richiesta dal comune di Viterbo.

“Sì, so che si parla di due diligence. È qualcosa di utile, non tanto perché mi viene chiesta, ma può tornare utile anche a me, per capire come è meglio agire, il da farsi”.

Lei ha un curriculum con molte esperienze in ambito ambiente, ciclo dei rifiuti. Con Talete si sposta nella gestione in ambito gestione idrica. Una sfida pure per lei?

“Quello che vorrei mettere in chiaro e lo dirò anche ai sindaci quando li incontrerò, è che si tratta della cosa pubblica, si parla di soldi pubblici e servizi da offrire ai cittadini. Gli appalti per l’igiene pubblica sono molto complessi. È vero, io in gran parte ho gestito questo tipo di servizi, ma ho anche gestito il trasporto pubblico locale. Adesso quello idrico. Che è sempre un servizio al cittadino, effettuato con soldi pubblici. Il mio obiettivo sarà garantire il miglior servizio possibile”.

13 marzo, 2021