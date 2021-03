“I modi di Sgarbi sono poco rispettosi delle donne e dei cittadini”

Sutri - Martina Salza, presidente comitato Centro storico, replica al sindaco

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Aristotele sosteneva che è da vili non risentirsi delle offese ricevute.

Ed io, signor sindaco, come il grande filosofo insegna, mi sento profondamente risentita di fronte ai suoi insulti quotidiani, alle offese personali che denotano un chiaro atteggiamento misogino.

Poco gentili e rispettosi i suoi modi e le sue parole nei confronti delle donne e dei cittadini sutrini (le ben note “capre” per di più “provinciali”) di cui lei dovrebbe essere invece garante, difensore, Syndicus appunto.

Il suo, non lo chiamerei un democratico confronto politico con un comitato cittadino che lei chiama con tono di spregio “pseudo-comitato” ma che ha al suo interno circa cento famiglie sutrine.

Ben più grave, tuttavia, la viltà aristotelica di chi le sta intorno. Coloro i quali, invece di sentirsi indignati nel vedere i propri concittadini ricoperti di improperi solo perché lamentano criticità e richieste di ascolto, coloro, ripeto, si prestano a tale servilismo.

Ma come potrebbero, se non provano moti di sdegno di fronte alle denigrazioni che essi stessi ricevono?

Come potrebbero essere strenui difensori dei propri concittadini se non si curano di Sutri e dei suoi numerosi problemi, in questo momento così delicato, puntando invece il dito su chi c’era prima (dimenticando che alcuni di loro erano assessori della precedente amministrazione) o chi verrà dopo?

Come i pesciolini rossi, i nostri amministratori. Noti per essere affetti da disturbi di memoria corta. Puntando il dito sul mio operato, hanno dimenticato (involontariamente?) che la sottoscritta ha fatto arrivare, con i propri progetti, ben

oltre 180 mila euro nelle casse comunali, sia per avviare lo sviluppo turistico che per sostenere concretamente le famiglie e gli anziani soli in difficoltà.

Ma il tempo è galantuomo. Aspettiamo di vedere quello che la vostra presenza porterà al nostro comune, dal momento che qualcuno ci è voluto entrare “a forza”, “a gamba tesa”, con un ribaltone e la fascia tricolore a rovescio.

Nel frattempo, signor sindaco, eviti di agitarsi e urlare offese, perché questo la porta ad una certa confusione mentale. Fra tutte ,quella più pericolosa per la nostra salute, l’arsenico, che non è l’amianto. E per fortuna, altrimenti i sutrini si sarebbero già estinti. E ci mancherebbe solo questo.

Martina Salza

Presidente Comitato centro storico per Sutri

Il direttivo

Comitato centro storico per Sutri

22 marzo, 2021