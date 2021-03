“Controllo ogni giorno i contagi nelle scuole, prenderò provvedimenti in caso di forte crescita”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena sulla diffusione del Covid negli istituti - Luca Giampieri (Civita Castellana): "Ad oggi piccoli e singoli casi che non destano preoccupazione"

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Le scuole rimangono sorvegliate speciali. La curva dei contagi invita alla cautela, a livello nazionale e anche nella Tuscia. Il sindaco Giovani Arena non parla di allerta, ma monitora la situazione e valuta caso per caso. Ieri in serata ha disposto la chiusura del Merlini dove nei giorni scorsi erano stati riscontrati dei casi di positività. Arena non esclude eventuali nuovi stop per le lezioni in caso di aumento dei positivi.

“Valuto tutti i giorni la situazione – spiega il sindaco -. Due mesi fa nelle scuole, dalla materna alle superiori, avevamo quasi 200 positivi. Poi c’è stato un crollo da un punto di vista dei contagi. Addirittura 5 giorni fa avevamo soltanto 2 positivi nelle superiori e 4 nelle scuole dell’obbligo. Ci stavamo avvicinando a quota zero”.

Il sindaco aggiunge: “Quindi su circa 10mila studenti residenti a Viterbo, tra materne e superiori, eravamo a circa 6 unità di positivi. Poi da 5 giorni a questa parte c’è stata un’inversione di tendenza con una lenta e progressiva crescita. E ad oggi (ieri ndr) siamo a un totale di 31 casi nelle scuole, 8 all’infanzia, 10 alle elementari, 5 nelle medie, 8 alle superiori”.

Un’inversione di tendenza che invita alla prudenza. “Sto monitorando giorno per giorno – aggiunge il sindaco -. Vedremo se la progressione rimane contenuta o meno. Se i numeri dovessero diventare preoccupanti, posso pensare di prendere provvedimenti. Oggi è prematuro parlarne. Ci sto pensando”.

Discorso un po’ diverso per l’istituto Merlini dove nei giorni scorsi erano stati riscontrati dei casi di positività e si era provveduto a mettere in quarantena alcuni studenti. “Nell’istituto erano stati riscontrati dei contagi e 3 classi sono state messe in quarantena – conclude Arena -. Poi c’è stata la sanificazione dei locali e la ripresa delle lezioni. La situazione però è più preoccupante rispetto agli altri istituti e per questo ho disposto la chiusura”.

A preoccupare anche l’affacciarsi nel Lazio della variante inglese. Al momento però nella Tuscia non c’è ancora alcuna evidenza di circolazioni delle varianti come sottolinea l’azienda sanitaria, che ha comunque nei giorni scorsi inviato allo Spallanzani alcuni campioni di pazienti positivi per un approfondimento. Nella Tuscia, alla data del 27 febbraio, sono risultati positivi 220 tra alunni e personale: 165 i primi e 55 i secondi. Un numero importante ma, sottolineano dalla Asl, inferiore a quello registrato a ottobre quando le infezioni tra i banchi erano 247 (214 riguardavano gli studenti e 33 gli operatori).

Qualche giorno fa a intervenire con un provvedimento specifico nel proprio comune è stato il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri. Il primo cittadino ha disposto la chiusura fino all’8 marzo dell’asilo nido Rosa Cardinali di via Palmiro Togliatti. A essere risultato positivo un addetto.

“I numeri a Civita Castellana – spiega Giampieri – sono scesi in modo molto sensibile. Abbiamo in tutti gli istituti, tra medie ed elementari, 3 classi che hanno un caso singolo di contagio su ciascuna e per loro è stato predisposto l’isolamento. Un addetto dell’asilo comunale è risultato positivo e quindi a scopo precauzionale è stato chiuso. C’è poi una classe dell’istituto Colasanti dove sono registrati dei contagi”.

“Ad oggi però – conclude il sindaco – sono piccoli e singoli casi che non destano preoccupazione. Poi se nelle prossime settimane se si dovessero verificare casi multipli per classe si provvederà con ordinanze ad hoc”.

1 marzo, 2021