“Il Monopoli ha fatto una bella partita ma la Viterbese avrebbe meritato la vittoria”

Sport - Calcio - Serie C - Il rammarico di Taurino dopo il 2-2 del Rocchi: "I ragazzi sono arrabbiati come quando arriva una sconfitta"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Con la Paganese un punto guadagnato, contro il Monopoli due punti persi.

La Viterbese mastica amaro dopo il 2-2 di ieri al Rocchi. La doppia rimonta biancoverde brucia, sia per come è arrivata che per la prestazione gialloblù che è stata tra le migliori degli ultimi tempi.

All’1-0 iniziale di Tounkara, tornato subito al gol dopo le tre giornate di squalifica, ha risposto Soleri su rigore e al 2-1 di Murilo ha fatto lo stesso Starita. In entrambi i casi il pareggio è arrivato a ridosso del vantaggio e come se non bastasse la formazione di casa ha sprecato tante, troppe occasioni da rete.

“C’è rammarico – racconta Taurino –. I ragazzi sono arrabbiati come come quando arriva una sconfitta. Per la prestazione avremmo meritato i tre punti ma non per demerito degli avversari, perché il Monopoli ha fatto una partita di grande rigore tattico, ordinata e compatta“.

Tanti errori sotto porta ma anche i due difensivi non hanno permesso alla Viterbese di tornare a casa con i tre punti in tasca.

“I gol si possono sbagliare – conclude l’allenatore – ma la rabbia più grande è per le due reti incassate: la prima la voglio rivedere ma sulla seconda eravamo tutti schierati. A due minuti dal vantaggio non si può prendere un gol del genere. Ora i ragazzi avranno un paio di giorni liberi perché vengono da due mesi in cui non si sono fermati mai e devono staccare a livello mentale più che fisico. In vista della Juve Stabia cercheremo di recuperare qualcuno perché davanti siamo sempre stati molto corti, tra infortuni e squalifiche“.

Visto il turno di riposo di domenica per via dell’esclusione del Trapani, la squadra tornerà ad allenarsi mercoledì e non domani. Contro la Juve Stabia, nel turno infrasettimanale di mercoledì 13 marzo, non ci saranno Tounkara e Simonelli per i quali scatterà un turno di squalifica per somma di ammonizioni.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 7 marzo

Viterbese – Monopoli 1-1

Vibonese – Casertana 1-1

Teramo – Catanzaro 0-0

Palermo – Juve Stabia 2-4

V. Francavilla – Ternana 1-1

Bisceglie – Catania 0-3

Avellino – Paganese

Bari – Potenza

Turris – Foggia

Riposa: Cavese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 63 26 19 6 1 65:19 46 Avellino 53 26 16 5 5 42:21 21 Bari 52 26 15 7 4 43:20 23 Catanzaro 45 27 12 9 6 31:26 5 Juve Stabia 40 28 11 7 10 31:31 0 Catania 43 27 12 9 6 34:29 5 Teramo 39 27 9 12 6 28:24 4 Foggia 37 27 10 7 10 27:30 -3 Casertana 37 27 11 4 12 36:41 -5 Palermo 36 28 9 9 10 30:31 -1 Viterbese 34 28 8 10 10 28:31 -3 Monopoli 32 27 8 8 11 32:38 -6 V. Francavilla 31 28 7 10 11 29:37 -8 Turris 31 27 7 10 10 31:41 -10 Vibonese 26 27 4 14 9 26:30 -4 Potenza 24 25 6 6 13 23:33 -10 Paganese 24 27 5 9 13 21:37 -16 Bisceglie 21 27 4 9 14 22:41 -19 Cavese 16 25 3 7 15 17:35 -18

Serie C – girone C

marcatori della Viterbese

7 gol: Mamadou Tounkara

5 gol: Alessandro Rossi

3 gol: Emmaniel Mbende, Murilo

2 gol: Federico Baschirotto, Simone Palermo, Marco Simonelli

1 gol: Michel Adopo, Nicholas Bensaja, Emmanuel Besea, Daniel Bezziccheri

8 marzo, 2021