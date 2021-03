Monterosi con la Torres, prima sulla panchina della Flaminia per Rambaudi

Sport - Calcio - Serie D - Domani il 21esimo turno di campionato per le due viterbesi - Biancorossi in casa, civitonici a Siena

Monterosi – Nuova vigilia di campionato per la serie D.

Domani si gioca il 23esimo turno, il quarto del girone di ritorno, che vede le due viterbesi impegnate tra la Tuscia e la Toscana.

Il match casalingo è per il Monterosi, lanciato dalla vittoria sulla Vis Artena e sempre alla rincorsa del Latina, primo a +6 ma con tre partite di vantaggio.

Coi nerazzurri a riposo per via del rinvio dell’incontro col Cassino, per la squadra di D’Antoni è una grande occasione di avvicinamento alla vetta. Per andare a -3 i biancorossi devono battere la Torres, quartultima in classifica e con sole tre vittorie all’attivo nei 20 incontri giocati finora.

Gara esterna invece per la Flaminia, fresca di cambio in panchina con l’arrivo di Rambaudi. Per l’allenatore, incaricato di migliorare una classifica che inizia a preoccupare, l’esordio è sul campo del Siena che staziona a metà classifica nonostante le ambizioni di inizio stagione.

Entrambi gli incontri partono domani alle 14,30. Al Martoni arbitra Simone Moretti di Firenze (assistenti Domenico Romano di Nola e Domenico Russo di Torre Annunziata), al Franchi Piero Marangone di Udine (assistenti Alessandro Donati e Zef Preci di Macerata).

6 marzo, 2021