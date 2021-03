Bari - Travolto mentre il mezzo era in retromarcia

Condividi la notizia:











Bari – Morto bimbo di 18 mesi, investito per errore dal padre. La tragedia, ieri nel Barese. Il bambino, di un anno e mezzo, รจ morto sabato sera. Sarebbe stato investito per errore dal padre in un parcheggio.

Il piccolo si sarebbe trovato dietro la vettura, che facendo la retromarcia l’avrebbe travolto. Sono subito scattati i soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili.

Condividi la notizia:











7 marzo, 2021