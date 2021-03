Morto il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella

Cronaca - Aveva 70 anni - Nei giorni scorsi era stato colpito da un'ischemia

Amatrice – Morto Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice. Aveva 70 anni.

Antonio Fontanella

Nei giorni scorsi, il primo cittadino era stato colpito da ischemia ed era stato ricoverato al policlinico Gemelli, trasportato in eliambulanza.

Fontanella, già in passato sindaco di Amatrice, aveva preso il posto si Sergio Pirozzi. Era stato eletto il 27 maggio 2019, in passato aveva ricoperto lo stesso ruolo per due mandati ed era stato assessore alle Attività produttive del Comune di Amatrice.

Tra le tante iniziative che ha messo in atto, verrà ricordato per i progetti di ricostruzione del paese colpito dal sisma del 24 agosto 2016. Tra gli altri, il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale, che una settimana fa ha reso noto il ricovero di Fontanella in ospedale: “L’amministrazione in lutto è vicina alla sua famiglia”.

Riceviamo e pubblichiamo – “Apprendo con immenso dolore e tristezza della scomparsa del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella. Un territorio, questo, che già purtroppo è stato fortemente colpito dal sisma negli anni scorsi, ed oggi perde anche un grande rappresentante delle istituzioni, che nella sua vita si è sempre messo a disposizione della sua terra, al servizio delle persone, con sacrificio e profondo senso del dovere. In questo momento, il mio pensiero va alla famiglia e a tutta la comunità di Amatrice, alle quali rivolgo la mia totale vicinanza. A loro vanno le mie più sentite condoglianze”.

Antonello Aurigemma

Consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio



25 marzo, 2021