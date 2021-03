Muore a 45 anni mister Antonio Vanacore

Sport - Era stato colpito dal Covid - Allenava la Cavese - Il cordoglio della Viterbese: "Un lutto che colpisce profondamente il mondo del calcio e che lascia un profondo dolore in tutti noi"

Viterbo – Muore a 45 anni Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese.

Lutto nel mondo del calcio.

“Antonio Vanacore – si legge nell’edizione sportiva del Corriere della sera -, 45enne allenatore in seconda della Cavese, da due settimane impegnato in una strenua lotta contro il Covid-19, non c’è l’ha fatta”.

Cavese aveva militato nel Benevento, Catanzaro, Juve Stabia e Potenza.

“La U.S. Viterbese 1908 – si legge in una nota della società – esprime il più profondo e sentito cordoglio alla Cavese Calcio 1919 per la prematura scomparsa di mister Antonio Vanacore. Un lutto che colpisce profondamente il mondo del calcio e che lascia un profondo dolore in tutti noi“.

16 marzo, 2021