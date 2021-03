Nasce il gruppo Noi per Sutri: “Contro il sindaco Sgarbi”

Comune - Ne fanno parte in tre: Amori, Casini e Vettori

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Comunichiamo che in data odierna abbiamo notificato al sindaco Sgarbi la costituzione, in seno al consiglio comunale, di un nuovo gruppo consigliare “Noi per Sutri”.

Siamo stanchi di questo modo di amministrare l’Antichissima Città. Ci poniamo in contrapposizione a tutti coloro che oggi continuano ad appoggiare il sindaco Sgarbi e la sua maggioranza, siano essi consiglieri comunali che gruppi politici.

Prendiamo le distanze dalle vecchie logiche politiche ormai sterili e di facciata. Lavoreremo uniti per una Sutri. Libera da interessi personali. Libera dai silenzi di chi governa. Libera da chi non ha dignità. Libera da chi non sa assumersi le proprie responsabilità. Libera dal mortorio amministrativo. Libera dal decadimento politico e sociale.

Saremo a disposizione dei cittadini, sempre pronti al dialogo e al confronto. La nostra sarà un’opposizione vigile, attenta e critica. L’informazione sarà precisa, puntuale e supportata da documenti ed atti ufficiali.

Lavoreremo sodo per porre attenzione verso quelle tematiche che a noi sono a cuore e che riteniamo essenziali per tutelare i cittadini e il nostro paese.

Coinvolgere, condividere, partecipare, programmare.

I consiglieri comunali del gruppo “Noi Per Sutri” Matteo Amori Nunzia Casini Alessio Vettori

12 marzo, 2021