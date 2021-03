Nascondeva 11 telefonini e 50 grammi di hashish nei contenitori per la crema da barba e la gelatina per capelli

Cronaca - Sequestrati a un detenuto dal personale di polizia penitenziaria del Ntp

Frosinone – Riceviamo e pubblichiamo – Il ritrovamento stamani da parte del personale di polizia penitenziaria del Ntp di Frosinone di scorta di un detenuto romano portato dal carcere in comunità che durante la perquisizione di rito prima della traduzione è stato trovato con 11 microtelefoni e oltre 50 grammi di hashish all’interno dei contenitori per la crema da barba, gelatina per capelli e altri, provenienti dalla stanza di pernottamento dove si trovava.

Tutto questo comunque non ha sospeso la sua traduzione e la magistratura non ha ritenuto opportuno procedere alla contestazione dei fatti che la legge riconosce come reati penali.

Queste situazioni pongono a grave rischio l’ordine e sicurezza degli istituti, dove questi soggetti attraverso questi occultamenti continuano a gestire i loro traffici e attività illecite anche in carcere.

Se poi chi dovrebbe procedere non lo fa, comunque non limita la polizia penitenziaria nel perseguire questi reati.

Uspp Lazio ritiene comunque giusto congratularsi con il personale di polizia penitenziaria che anche in questa circostanza è riuscita a scoprire il malfattore.

Uspp Lazio

22 marzo, 2021