Anche tu redattore - Viterbo - L'esperienza di Franco De Santis e della sua famiglia all'ospedale di Belcolle

Condividi la notizia:











Viterbo – L’ospedale di Belcolle

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, e in piena pandemia, dove in tutti noi prevale un sentimento di diffidenza e rabbia nei confronti di tutto e tutti, ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali e umane riscontrate presso Uoc ortopedia e traumatologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

Un’esperienza che va sottolineata per far sapere che nel nostro territorio esiste anche una sanità di eccellenza con alti livelli di professionalità.

Mia madre ultranovantenne, è stata sottoposta con successo ad un rischioso intervento chirurgico per una frattura al collo del femore con l’applicazione di una protesi. Durante la degenza di pochi giorni in ospedale è stata assistita da medici e infermieri del reparto con amorevole attenzione, dando la possibilità a mia madre, in questo periodo di lockdown, di sentire ogni giorno telefonicamente i suoi familiari, e sono sicuro che il trattamento che ho potuto riscontrare nei nostri confronti è esteso a tutte le persone fragili che sono degenti presso Belcolle.

Un ringraziamento particolare va al dottore Fabrizio Lucarini primario dell’Uoc Ortopedia e a tutta la sua equipe, per l’alta professionalità nell’eseguire l’intervento, agli infermieri e al personale del pronto soccorso dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

Franco De Santis e famiglia

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











29 marzo, 2021