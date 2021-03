Coronavirus - Il punto dell'assessore D'Amato sulla somministrazioni delle dosi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nella Regione Lazio sono state già vaccinate 7304 persone vulnerabili gravi, un segno di attenzione importante e un impegno prioritario.

E’ stato dato mandato a tutte le strutture di avviare le vaccinazioni per le categorie dei vulnerabili gravi da loro assistiti.

Domani mattina prendono il via le vaccinazioni per i pazienti autistici gravi e i caregiver presso il Policlinico di Tor Vergata e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove sono stati già vaccinati 250 pazienti over 16 anni. Nella giornata odierna inoltre record nelle somministrazioni supereremo le 20 mila.

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

9 marzo, 2021