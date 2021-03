Coronavirus - Dato più alto nel capoluogo, complice il focolaio tra i braccianti agricoli - Ieri tre morti nell'alto Lazio, nessuno nel Viterbese

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia 117 positivi ogni 100mila abitanti. L’incidenza, la cui soglia di criticità è fissata a 250, è calcolata sugli ultimi sette giorni (dal 9 al 15 marzo) quando tra Viterbo e provincia sono stati registrati 373 casi. Nel capoluogo il dato è più alto: 203 positivi ogni 100mila abitanti. Il periodo preso in esame è lo stesso, quando in città sono stati accertati 133 contagi.

Viterbo durante la zona rossa

La Asl ieri ha comunicato 49 nuove infezioni nella Tuscia, di cui venti nella sola Viterbo. Quattro sono casi secondari del focolaio divampato fra una trentina di braccianti agricoli che lavorano nelle campagne di Castel d’Asso. Le aziende coinvolte sarebbero tre, in quanto condividerebbero più o meno gli stessi operai. Ai trenta lavoratori positivi, vanno aggiunti circa 25 contagi che si sono propagati soprattutto in ambito familiare. Una tale circolazione del virus ha spinto la Asl a inviare allo Spallanzani dei campioni per un approfondimento sulle varianti. Al momento, però, non ci sarebbero evidenze.

Salgono a 1124 gli attualmente infetti sul territorio provinciali e 63 sono ricoverati in ospedale: sei i pazienti Covid in terapia intensiva. I casi accertati dall’inizio della pandemia toccano quota 12mila 438, mentre le guarigioni sono 10mila 931: sedici in più nelle ultime 24 ore. Anche ieri non è stata registrata alcuna vittima, la cui conta resta ferma a 384.

Nel resto dell’alto Lazio, invece, sono morti tre uomini: un 81enne in Sabina, un 90enne di Fiano Romano e un 97enne di Cerveteri. Per l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, la Asl Roma 4 ha comunicato 49 contagi e 46 negativizzazioni. La Asl di Rieti, invece, 26 positivi e appena sei guariti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12438 (3365 a Viterbo; 9073 in provincia)

Attualmente positivi: 1124

Guariti: 10931

Morti: 383 + 1

Ricoverati: 63 (6 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17224

Comuni con positivi

Viterbo: 3365 casi (98 morti e 2965 guariti)

Civita Castellana: 916 casi (20 morti e 821 guariti)

Montefiascone: 680 casi (36 morti e 571 guariti)

Vetralla: 503 casi (9 morti e 450 guariti)

Nepi: 425 casi (16 morti e 385 guariti)

Tarquinia: 374 casi (9 morti e 344 guariti)

Tuscania: 358 casi (11 morti e 315 guariti)

Fabrica di Roma: 333 casi (4 morti e 312 guariti)

Orte: 310 casi (11 morti e 270 guariti)

Vitorchiano: 282 casi (2 morti e 255 guariti)

Ronciglione: 272 casi (13 morti e 233 guariti)

Bagnoregio: 253 casi (5 morti e 239 guariti)

Capranica: 251 casi (5 morti e 231 guariti)

Bassano Romano: 243 casi (13 morti e 210 guariti)

Soriano nel Cimino: 208 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 197 casi (3 morti e 145 guariti)

Sutri: 192 casi (7 morti e 151 guariti)

Acquapendente: 148 casi (8 morti e 130 guariti)

Vignanello: 148 casi (5 morti e 113 guariti)

Canepina: 146 casi (1 morto e 105 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 131 guariti)

Marta: 136 casi (131 guariti)

Caprarola: 134 casi (3 morti e 92 guariti)

Corchiano: 124 casi (4 morti e 113 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 101 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Vasanello: 115 casi (3 morti e 93 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (5 morti e 106 guariti)

Canino: 113 casi (1 morto e 99 guariti)

Ischia di Castro: 108 casi (4 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 107 casi (1 morto e 89 guariti)

Blera: 97 casi (4 morti e 77 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Bolsena: 82 casi (6 morti e 65 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (69 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 66 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 71 casi (3 morti e 63 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 64 guariti)

Gallese: 59 casi (55 guariti)

Faleria: 57 casi (54 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (44 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 47 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 42 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 34 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 27 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 26 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

