“Nella Tuscia polizia locale ancora non chiamata per vaccinarsi”

Coronavirus - Alessandro Marchetti, segretario Roma e Lazio del sindacato Sulp, scrive all'assessore regionale D'Amato (Sanità)

Condividi la notizia:











Viterbo – Vaccinazioni per le polizie locali del viterbese, Alessandro Marchetti, segretario Roma e Lazio del sindacato Sulp, scrive all’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“La scrivente organizzazione sindacale – scrive Marchetti nella lettera – è venuta a conoscenza che il personale delle polizie locali degli enti locali della provincia di Viterbo non è stato ancora chiamato per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, a differenza di quanto accaduto per altre polizie statali afferenti allo stesso territorio o per altre polizie locali del Lazio.

Nel ricordare che il Covid non distingue le divise e che, dati alla mano, le polizie locali italiane, quali polizie di prossimità, sono quelle che hanno pagato forse un numero di morti superiore alle altre, si chiede di conoscere i tempi previsti per le vaccinazioni delle poliziepLocali del viterbese, sollecitandone l’inizio”.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2021