Nella Tuscia tasso di positività al 9%, è il più basso dell’alto Lazio

Coronavirus - Ieri 283 casi e sei morti - Due le vittime viterbesi

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, sei vittime nell’alto Lazio. Nella Tuscia sono morti un 76enne di Vetralla e un 82enne di Castel Sant’Elia. Il primo è deceduto in ospedale, mentre il secondo nei giorni scorsi nella propria abitazione. In una “struttura ospedaliera di Viterbo”, come comunica la Asl di Rieti, è morto un 68enne della Sabina, territorio in cui ieri sono state registrate altre due vittime: una donna di 77 anni e un uomo di 91. Al Sant’Andrea di Roma, invece, è deceduto un 68enne di Capena.

In tutto l’alto Lazio ieri sono stati accertati 283 casi: 148 dalla Asl Roma 4, cinquanta da quella di Rieti e 85 da quella di Viterbo. Notevole, però, il numero di tamponi effettuati: 2mila 458. Si va dai 1083 della Asl Roma 4 ai 426 della Asl di Rieti. Nella Tuscia è stato raggiunto uno dei dati più alti dall’inizio della pandemia: ben 949 tra test molecolari e rapidi sono stati fatti in sole 24 ore.

Il tasso di positività della provincia di Viterbo è il più basso dell’alto Lazio: 9%, rispetto all’11% della Sabina e al 14% del quadrante nord della provincia di Roma. A livello regionale è al 9%, che scende al 4% se si considerano anche gli antigenici, mentre in Italia è al 5,8%.

Nella Tuscia la maggior parte degli 85 nuovi contagiati sono di Viterbo (23), Civita Castellana (9) e Vetralla (8). Sessanta avevano avuto contatti con persone già positive e uno è stato ricoverato. Diciassette i minori che hanno contratto il virus: il più piccolo di 4 anni, il più grande di 16. Diverse le infezioni avvenute tra le mura di casa. Il sindaco di Soriano nel Cimino , Fabio Menicacci , ad esempio fa sapere che nel suo comune ci sono 17 nuclei familiari in isolamento.

È stato sfondato il muro del 13mila casi accertati dall’inizio della pandemia (13mila 9), di cui 1327 attualmente positivi. In 55 hanno bisogno di un’assistenza ospedaliera: i pazienti in terapia intensiva sono quattro.

Ieri nell’alto Lazio sono guarite 247 persone: 128 nel territorio della Asl Roma 4, 74 in Sabina e 45 nella Tuscia. Qui il totale dei negativizzati tocca quota 11mila 290, mentre la conta delle vittime sale a 393. In questo anno segnato dal Covid sono state fatti 123mila tamponi e 17mila 592 persone sono state in quarantena.

Promemoria: Scuole in dad, no a spostamenti, ristoranti e parrucchieri chiusi

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 13009 (3543 a Viterbo; 9466 in provincia)

Attualmente positivi: 1327

Guariti: 11290

Morti: 392 + 1

Ricoverati: 55 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17592

Comuni con positivi

Viterbo: 3543 casi (99 morti e 3028 guariti)

Civita Castellana: 948 casi (20 morti e 854 guariti)

Montefiascone: 692 casi (36 morti e 600 guariti)

Vetralla: 536 casi (11 morti e 470 guariti)

Nepi: 453 casi (16 morti e 401 guariti)

Tarquinia: 404 casi (9 morti e 345 guariti)

Tuscania: 368 casi (11 morti e 329 guariti)

Fabrica di Roma: 341 casi (4 morti e 318 guariti)

Orte: 327 casi (11 morti e 274 guariti)

Vitorchiano: 290 casi (3 morti e 259 guariti)

Ronciglione: 289 casi (13 morti e 243 guariti)

Capranica: 259 casi (5 morti e 232 guariti)

Bagnoregio: 258 casi (5 morti e 243 guariti)

Bassano Romano: 252 casi (13 morti e 215 guariti)

Sutri: 225 casi (7 morti e 162 guariti)

Soriano nel Cimino: 219 casi (11 morti e 181 guariti)

Monterosi: 203 casi (3 morti e 170 guariti)

Acquapendente: 156 casi (8 morti e 134 guariti)

Vignanello: 152 casi (5 morti e 127 guariti)

Canepina: 151 casi (2 morti e 123 guariti)

Castel Sant’Elia: 147 casi (4 morti e 135 guariti)

Caprarola: 143 casi (3 morti e 103 guariti)

Vasanello: 137 casi (3 morti e 95 guariti)

Marta: 136 casi (1 morto e 134 guariti)

Corchiano: 126 casi (4 morti e 114 guariti)

Montalto di Castro: 120 casi (6 morti e 106 guariti)

Valentano: 120 casi (6 morti e 107 guariti)

Oriolo Romano: 118 casi (1 morto e 95 guariti)

Canino: 116 casi (1 morto e 103 guariti)

Celleno: 115 casi (11 morti e 103 guariti)

Ischia di Castro: 111 casi (4 morti e 95 guariti)

Blera: 101 casi (5 morti e 80 guariti)

Bomarzo: 86 casi (6 morti e 79 guariti)

Bolsena: 83 casi (6 morti e 71 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 81 casi (3 morti e 63 guariti)

Vallerano: 76 casi (1 morto e 69 guariti)

Carbognano: 74 casi (71 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 66 guariti)

Farnese: 71 casi (3 morti e 67 guariti)

Monte Romano: 70 casi (1 morto e 65 guariti)

Faleria: 64 casi (54 guariti)

Gallese: 64 casi (56 guariti)

Castiglione in Teverina: 53 casi (49 guariti)

Calcata: 51 casi (45 guariti)

Gradoli: 50 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 43 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 40 casi (5 morti e 34 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 35 guariti)

Bassano in Teverina: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Barbarano Romano: 23 casi (1 morto e 21 guariti)

Civitella d’Agliano: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Lubriano: 20 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 18 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 112 guariti)

Capodimonte: 83 casi (83 guariti)

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 31 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











25 marzo, 2021