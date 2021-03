Niente Sanremo 2022 per Amadeus

Spettacolo - L'annuncio del conduttore: "Non ci sarà un Ama ter"

Sanremo – Amadeus non sarà sul palco dell’Ariston nel 2022. Ad annunciarlo lo stesso conduttore.

“Non ci sarà un Ama ter, io e Fiorello lo abbiamo già deciso e ci abbiamo già scherzato”, ha detto durante la consueta conferenza stampa di bilancio del Festival.

Festival di Sanremo – Amadeus e Fiorello

“Se un giorno la Rai deciderà di affidarci ancora il Festival, magari prima dei 70 anni, sarà una grandissima gioia – ha detto il direttore artistico – Ma il terzo di seguito non ci sarà”. Amadeus tornerà quindi ai suoi giochi, ai suoi quiz, alla sua normalità.

Quanto agli ascolti, Amadeus ribadisce, anche alla luce dei risultati della quarta serata, la sua soddisfazione per l’andamento di questa edizione così unica e difficile.

“Io e Rosario siamo orgogliosi di questo festival di Sanremo. Di come è andato, di tutto, dagli ascolti, alla fruizione, alla musica, a quello che era il nostro desiderio alla vigilia. Quello che abbiamo fatto è quello che desideravamo fare, e non speravamo in questi risultati”, dice.

6 marzo, 2021