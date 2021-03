Niente zone gialle fino al 30 aprile, ma riapre la scuola

Coronavirus - Studenti in presenza fino alla prima media anche nelle aree rosse - L'orientamento del governo al termine della cabina di regia

Roma – Non ci saranno zone gialle in nessuna parte d’Italia almeno per un altro mese. Fino al 30 aprile, infatti, saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono in tutto lo Stivale solo zone arancioni e rosse.

È l’orientamento del governo emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta questa mattina alla presenza anche del presidente del consiglio Mario Draghi.

L’unica novità dovrebbe riguardare la scuola. Stando a quanto trapelato si andrà verso una parziale riapertura. Anche in zona rossa gli studenti potranno tornare in classe in presenza, ma solo fino alla prima media. Per il resto dovrebbero essere confermate tutte le restrizioni.

Il premier Draghi alle 14 terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della presidenza del consiglio.

26 marzo, 2021