“No al deposito di scorie nucleari, ecco le osservazioni tecniche degli scienziati”

Ambiente - Le presenterà martedì in conferenza stampa il biodistretto della via Amerina e delle Forre

Gallese – Riceviamo e pubblichiamo – Martedì 16 alle 11 conferenza stampa in streaming su zoom del biodistretto della via Amerina e delle Forre. Verranno illustrate le osservazioni di docenti dell’università degli studi della Tuscia e di esperti al progetto della Sogin che prevede la possibilità di un sito nazionale di scorie radioattive nel territorio del biodistretto.

Le osservazioni entreranno nel merito dei criteri generali e delle diverse motivazioni che la Sogin ha utilizzato per individuare ben due siti prioritari su dodici nazionali nel nostro territorio.

Le osservazioni rappresentano una puntuale, tecnica e scientifica contestazione degli argomenti presentati dalla Sogin. Un contributo utile sia per l’avvocato che rappresenterà i tre comuni nel contenzioso con la Sogin, sia per i comuni che parteciperanno alla consultazione nazionale prevista prima di arrivare alla scelta definitiva sul sito nazionale e infine per consentire ai cittadini e al mondo dell’informazionale di acquisire tutti un fondamentale patrimonio utile per conoscere il nostro territorio e per contestare su solide basi tecniche e scientifiche le proposte della Sogin.

Alla conferenza parteciperanno il presidente del comitato scientifico Leonardo Varvaro, il presidente del biodistretto Famiano Crucianelli, sindaci e amministratori dei comuni del biodistretto direttamente coinvolti nel progetto della Sogin.

Biodistretto della via Amerina e delle Forre

12 marzo, 2021