“Non ci sono prove che il vaccino possa aver provocato le trombosi”

Bruxelles - Emer Cooke, direttrice dell'Agenzia europea del farmaco, in merito alla sospensione del siero AstraZeneca: “Giovedì trarremo le conclusioni”

Emer Cooke

Bruxelles – “Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi ma l’Ema sta conducendo un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici, e sta valutando caso per caso le reazioni sospette”. A dichiaralo è Emer Cooke, direttrice dell’Agenzia europea del farmaco, durante la conferenza stampa a proposito della sospensione del vaccino AstraZeneca.

“Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, vogliamo stabilire se ci sono connessioni col vaccino AstraZeneca – ha spiegato Emer Cooke -. I nostri esperti lavorano senza sosta per valutare al più presto se c’è una concatenazione di causa-effetto tra vaccino e trombosi. C’è un’analisi rigorosa su eventi trombo embolici. Esamineremo tutti i casi”.

“Analizzeremo tutti i dati in maniera rigorosa, i dettagli e le circostanze per determinare se il vaccino AstraZeneca possa aver contribuito agli eventi tromboebolici – ha aggiunto -. Vogliamo stabilire se c’e’ un nesso tra la vaccinazione e gli eventi tromboembolici rilevati, se il vaccino possa aver causato gli eventi o se questi siano dovuti a cause esterne”.

“Giovedì trarremo le conclusioni sui dati raccolti e valuteremo se saranno necessarie nuove azione – ha aggiunto la direttrice dell’Ema -. Resta il giudizio che i vantaggi del vaccino sono superiori agli svantaggi. Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possono aver causato questi eventi. Nelle sperimentazioni tra le persone che hanno ricevuto la vaccinazione solo un numero esiguo ha avuto trombi”.

16 marzo, 2021