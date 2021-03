“Non scappava, non aveva paura e combatteva con le unghie e con i denti…”

Morte di Ugo Gigli - Un ricordo dell'avvocato Valentini, storico legale dell'ex direttore dell'Ater, che lo ha assistito fino all'ultimo

Viterbo – (s.m.) – Per anni è stato il suo avvocato. Enrico Valentini ricorda l’ex direttore generale dell’Ater Ugo Gigli, morto ieri, come “il compagno di mille battaglie”.

La più lunga e amara è stata quella giudiziaria: due processi, riguardanti la gestione dell’Ater, entrambi arrivati alle battute finali.

Dieci giorni fa Gigli sarebbe dovuto comparire in tribunale per chiudere uno dei due con la sentenza. Non ha potuto: è stato ricoverato.

“È un enorme rammarico non averlo potuto accompagnare fino alla sentenza – dichiara Valentini -. Lui credeva molto in un pronunciamento positivo dei giudici e ci credevo anch’io, perché il dibattimento aveva svelato che quel proliferare di capi di imputazione, quella sfilza di fatti mal posti a lui attribuiti non poteva reggere. Gigli, in ogni caso, era stato sempre presente: non scappava, non aveva paura di nulla. Non era uno che si arrendeva: combatteva con le unghie e con i denti per difendere la sua onorabilità e il suo operato”.

Per l’avvocato Valentini Ugo Gigli non era un assistito normale. Impossibile considerarlo semplicemente un “cliente”.

“Era un amico – dice, con una venatura di sorriso commosso che si intuisce dal telefono -. Di quegli amici che puoi davvero chiamare tali, con cui ogni tanto si bisticcia. Quando, ieri mattina, ho saputo della sua morte, mi sono passati per la mente mille ricordi, uno dopo l’altro. Una grossa perdita per me. Ancora più grande, naturalmente, per la sua famiglia, che abbraccio forte e a cui porgo le mie condoglianze. Io cercherò di continuare con quello spirito battagliero, all’insegna del ‘mai arrendersi’, che mi ha insegnato lui”.

