Nuova illuminazione pubblica, primo step completato

Vitorchiano - Efficientamento energetico per via Manzoni, piazza Umberto I e primo tratto di Via Teverina, impianto in via La Nova

Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Sono in corso a Vitorchiano le ultime attività relative alla prima fase dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento della pubblica illuminazione.

Questo primo step di lavori ha interessato via Manzoni, l’intera piazza Umberto I e il primo tratto di via Teverina nonché il tratto asfaltato di Via La Nova, che ne era ancora sprovvisto, dove è stato realizzato un impianto ex novo per la cui accensione si attende soltanto la posa in opera del contatore da parte del gestore della rete elettrica.

I nuovi pali dell’illuminazione a Vitorchiano

“Il fine di questo progetto – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – è illuminare consumando meno energia, rendendo più fruibili e sicuri ulteriori tratti di strade comunali. A queste azioni ne seguiranno altre, per un lavoro molto più corposo che prevede altri 400 punti luce con tecnologia Led a basso consumo”.

“Stiamo parlando di interventi – prosegue – che, oltre a dare maggior visibilità alle strade nelle ore notturne aumentandone la sicurezza, rappresentano un ulteriore tassello del più ampio progetto del Comune volto a una maggiore sostenibilità ambientale del proprio patrimonio, come dimostrano anche i cospicui interventi, tra caldaie, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e cappotto termico, eseguiti negli immobili scolastici.

I lavori per la nuova illuminazione a Vitorchiano

Tutti lavori che si tradurranno anche in risparmi in bolletta con risorse che, nel futuro, potranno essere liberate e utilizzate per altre finalità”.

Comune di Vitorchiano

3 marzo, 2021