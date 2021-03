Nuove destinazioni e idee di viaggio, prorogato bando da 4,5 milioni

Regione - L'assessora Corrado: "Più tempo ad associazioni e fondazioni del turismo per presentare progetti"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – E’ stato prorogato di un mese, dal 12 aprile al 12 maggio, il bando da 4,5 milioni di euro dedicato alla promozione di nuove destinazioni turistiche e nuove idee di viaggio sulla base degli ambiti territoriali e tematici presenti nel Piano turistico triennale. La proroga si è resa necessaria per accogliere la richiesta dei tanti beneficiari nella presentazione delle loro istanze.

Abbiamo voluto dare più tempo alle associazioni e alle fondazioni operanti nel turismo per presentare le loro proposte progettuali di valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione Lazio indicati dal Piano turistico triennale per potenziare le eccellenze nei vari segmenti turistici della Regione, quali quello culturale, artistico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo.

Il 23 marzo abbiamo presentato un nuovo bando da 1 milione di euro che è un ulteriore stimolo per accompagnare le associazioni e gli operatori turistici fortemente colpiti dalla crisi economica scaturita dalla pandemia.

Sono due misure che mettiamo in campo in tandem con l’obiettivo di promuovere la nostra regione attraverso le migliori idee progettuali e con la collaborazione di chi opera sul territorio. Sosteniamo le imprese, le eccellenze del Lazio e i soggetti pubblici impegnati nella promozione e valorizzazione dei luoghi del Lazio perché è soltanto lavorando in sinergia che possiamo dare un’iniezione di ottimismo e una boccata d’ossigeno al settore per la ripartenza e far tornare il desiderio di viaggiare e scoprire nuove mete. Ringrazio l’ex assessora Giovanna Pugliese, che mi ha preceduto, per l’impegno costante verso il settore.

25 marzo, 2021