Nuove misure, oggi l’incontro tra governo e regioni

Coronavirus - Il ministro della Salute Speranza: “Aspettiamo fino a 80 milioni di dosi di vaccino entro fine estate"

Roma – Tutta l’Italia in zona rossa nei fine settimana, zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto al Dpcm entrato in vigore il 6 marzo scorso e le festività di Pasqua con misure specifiche come era stato per il Natale. Sono queste le nuove strette allo studio del governo che verranno discusse oggi nell’incontro tra esecutivo, regioni ed enti locali.

Per domani mattina, venerdì 12 marzo, invece è in programma il consiglio dei ministri: nel corso della riunione saranno esaminati i nuovi dati sulla diffusione del contagio e approfondimenti condotti con le regioni e le province autonome. Il consiglio dei ministri, comunica Palazzo Chigi, potrà valutare l’adozione di eventuali misure.

Roberto Speranza

Ieri la cabina di regia con il premier Mario Draghi ha valutato la situazione epidemiologica del Covid, ma ha preso tempo. Perché, come spiega il ministro della salute Roberto Speranza, “le decisioni che vogliamo assumere devono essere supportate dai dati più aggiornati possibile”. E quindi si attende il risultato del monitoraggio nazionale dell’Istituto superiore della sanità.

Purtroppo, ha aggiunto il ministro, “nelle ultime settimane c’è una novità in tutti i paesi Ue che ha a che fare con l’arrivo delle varianti, in particolare di quella inglese che ha una capacità di diffondersi del 35-40 per cento più alta rispetto al ceppo originario. Abbiamo qualche prima presenza ma significativa di variante brasiliana e sudafricana e questo ha consentito al virus nelle ultime settimane di diffondersi più velocemente”.

“I nostri scienziati ci chiedono di assumere misure più rigorose e credo che sia giusto”, ha proseguito il ministro della Salute. “Dovremo chiaramente valutare con grande attenzione i numeri e provare a costruire misure proporzionali che ci consentano di affrontare le prossime settimane. Abbiamo di fronte a noi settimane non semplici ma anche la fiducia di vaccini che finalmente sono disponibili: stiamo per superare la soglia di 6 milioni di somministrazioni effettuate”.

E sul fronte vaccini, Speranza annuncia: “Aspettiamo qualcosa che è intorno a 50 milioni di dosi di vaccino per il secondo trimestre e si può arrivare fino a 80 milioni di dosi nel terzo trimestre”.

11 marzo, 2021