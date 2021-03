Sei nuovi arbitri di calcio nella Tuscia, concluso il corso online

Viterbo - Il presidente Gasbarri si è collegato telefonicamente dall’ospedale dove è ricoverato e ha salutato i suoi ragazzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si sono tenuti ieri pomeriggio, venerdì 5 marzo 2021, gli esami per diventare arbitro di calcio. Il corso, organizzato dalla sezione di Viterbo dell’Aia, si è svolto completamente on line.

Anche gli esami si sono tenuti in modalità virtuale. La Commissione esaminatrice era composta dal segretario del Comitato Regionale Arbitri, Gianluca Perna e dal componente del coordinamento Otp/Ots, Cristiano Partuini. Ha assistito il vice presidente vicario della sezione, Pasquale Autunno.

È la prima volta che un corso per diventare direttore di gara non si tiene in presenza. Determinante è stato l’impegno dell’osservatore arbitrale Gian Luca Sili, che ha svolto il ruolo d’istruttore, coadiuvato per la parte tecnologica da Pierluigi Amedeo.

Sono sei gli aspiranti arbitri promossi, cinque ragazzi e una ragazza: Lorenzo Angeli, Giuseppe Colizzi, Francesco Gramiccia, Salvatore Lonero, Mattia Martinozzi e Martina Metelli.

I neo direttori di gara hanno avuto una gradita sorpresa. Infatti, prima dell’esame finale, il presidente della sezione Aia di Viterbo, Luigi Gasbarri, si è collegato telefonicamente dall’ospedale dove è ricoverato e ha salutato i suoi ragazzi, incitandoli ad essere sempre di esempio per gli altri, fuori e dentro il terreno di gioco.

Un gesto che ha commosso tutti e ha confermato la grande passione con la quale Gasbarri segue l’andamento del sodalizio da lui presieduto.

6 marzo, 2021