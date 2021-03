Vetralla - Il comune: "Collaborazione protesa al servizio del cittadino"

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Nuovi contenitori per le deiezioni degli animali.

Il comune di Vetralla e la ditta Tekneco, che gestisce il servizio della nuova raccolta differenziata domiciliare nel nostro comune, hanno iniziato a posizionare i contenitori sul nostro territorio, prediligendo le zone con aree verdi di maggiore densità abitativa frequentate dai possessori di animali domestici.

Le aree individuate sono: Villa comunale di Vetralla, piazza Marconi, giardinetto la Selvarella, area verde Poggio san Nicola, giardinetto via dei Funari, Villa Comunale di Cura, largo R. Luzi, via Cav. Vittorio Veneto (Le Liste), via Garibaldi, area verde via Puccini (Pian della Botte), piazza M.G.Rossi (chiesa La Botte), pineta Tre Croci e prato dei Fiorentini (Tre Croci).

Tutto ciò rientra nel solco di una collaborazione seria protesa al servizio del cittadino, i frutti di un lavoro importante e costruttivo che conferisce un valore al progetto di questa amministrazione.

19 marzo, 2021