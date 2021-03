Viterbo - Lunedì 22 marzo alle 19 su Zoom la presentazione gratuita e aperta a tutti

Viterbo – sponsorizzato – Lunedì 22 Marzo alle ore 19:00 su Zoom si terrà la presentazione gratuita e aperta a tutti dei nuovi corsi online della Scuola di Fotografia CLICK!

Tra le grandi novità quest’anno oltre ai consueti corsi di Fotografia a livello Base e Avanzato tenuti da Lietta Granato, c’è anche un Corso di Reportage con il fotografo Daniele Vita e un corso di Video-Making con la videografa Giulia Selvaggini.

La scuola di Fotografia è attiva a Viterbo da oltre 10 anni e di recente si è spostata nei prestigiosi locali dell’ex Teatro Caffeina in via Cavour 9 a Viterbo, a pochi metri dal Comune: un luogo da sempre dedicato alla cultura.

“Mi piacerebbe creare un centro di eccellenza per le arti visive” racconta Lietta Granato, docente di Fotografia e Presidente dell’Associazione “lo scorso Ottobre abbiamo iniziato un Corso di Fumetto Professionale tenuto da artisti di fama nazionale e internazionale, e l’aggiunta di corsi come quello di Reportage Fotografico con Daniele Vita e di Video-Making con Giulia Selvaggini ci sta portando proprio nella direzione giusta”.

Nel Corso di Reportage il fotografo Daniele Vita lavorerà assieme agli allievi per aiutarli a produrre un Reportage fotografico completo su un tema scelto insieme.

Il Corso si sviluppa su 4 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, su piattaforma Zoom.

La prima lezione sarà giovedì 25 Marzo alle ore 19:00.

La fotografa e video maker Giulia Selvaggini ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia e lavorato a Los Angeles. Giulia insegnerà teorie e tecniche del Video-Making in un corso progettato specialmente per la Scuola di Fotografia CLICK che inizierà dopo Pasqua.

A completare l’offerta didattica dell’Associazione CLICK! sono già iniziati un corso di Photoshop & Lightroom con la fotografa Erika Orsini (ex allieva della scuola) e il popolarissimo corso di Web & Social Media Marketing tenuto dall’istrionico Emanuele Elo Usai, che oltre alla Click insegna anche all’Accademia Gambero Rosso e al prestigioso Istituto Europeo di Design (IED) di Roma. Insomma, una scuderia di tutto rispetto portata avanti con una forte attenzione ai bisogni degli studenti, che hanno modo di valutare l’efficacia dei vari corsi e molto spesso intraprendono una professione proprio grazie a quanto appreso durante le lezioni.

Le lezioni di Fotografia di Lietta Granato si tengono in un’aula virtuale su Zoom e per poter seguire ogni allievo nei suoi progressi si accettano massimo 6 persone per ogni corso. Le lezioni sono sia teoriche che pratiche e vengono analizzati tutti gli aspetti della fotografia digitale, a cominciare da come funziona la macchina fotografica (Corso Base) o alla messa in pratica di tecniche particolari come il panning (Corso Avanzato) o di trucchetti per ottenere foto ad effetto (Photography for fun).

Oltre alle tecniche fotografiche più importanti vengono analizzati i diversi stili fotografici e il lavoro dei grandi fotografi per imparare anche a ‘leggere’ un’immagine e cominciare a sviluppare un proprio stile personale: stile personale e tecnica infatti corrono parallelamente durante il corso per fornire allo studente tutte le basi necessarie. La docente, la fotografa Lietta Granato, ha insegnato Fotografia e Fototerapia in molti paesi europei. Oltre ai corsi tenuti presso l’Associazione CLICK!, insegna Digital Photography presso l’Universita’ Americana di Tuscania ‘Lorenzo de’ Medici’, e tiene un Corso di Travel Photography presso USAC (Universita’ della Tuscia). È stata ospite del programma RAI ‘Mi manda Rai Tre’ per parlare delle nuove frontiere della fotografia con gli smartphone.

Lunedi 22 Marzo ore 19

Presentazione dei Corsi di Fotografia

Corso Base, Corso Avanzato, Photography for Fun, Reportage.

Per prenotare una postazione all’incontro gratuito:

Tel/WA 320 279 2669

click.viterbo@gmail.com

Associazione CLICK!

Via Cavour 9 (ex Teatro Caffeina)

FB: CLICK VT

IG: @click.vt

