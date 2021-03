Nuovi positivi, uno su tre ha meno di 18 anni

Coronavirus - Ieri quattro morti nell'alto Lazio

Viterbo – Coronavirus nella Tuscia, un positivo su tre ieri aveva meno di 18 anni. Su trentuno nuovi casi, undici riguardavano bambini e ragazzi dai 7 ai 17 anni. Stessa percentuale anche per Viterbo città: su nove contagiati, tre erano minorenni.

A Canepina ha contratto l’infezione un alunno di prima elementare e la classe è stata posta in quarantena. Nel pomeriggio di ieri il plesso scolastico, che comprende primaria e secondaria, è stato sanificato e i locali areati fino a sera.

Nelle scorse 24 ore trentuno positivi e altrettanti guariti (uno su tre nel solo capoluogo), pertanto i contagi in atto restano stabili: 848. Ottantacinque i pazienti ricoverati in ospedale, di cui quattro in terapia intensiva. Salgono a 375 le vittime del Covid: ieri decessi a Viterbo, Vitorchiano e Capranica. Il totale dei casi tocca quota 11mila 791, mentre quello delle negativizzazioni 10mila 569.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, ieri un morto anche tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina. La Asl Roma 4 ha registrato, inoltre, 38 positivi e 16 guariti. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha accertato 37 contagi e 36 negativizzazioni: gli attualmente infetti sono 652.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 11791 (3176 a Viterbo; 8615 in provincia)

Attualmente positivi: 848

Guariti: 10569

Morti: 374 + 1

Ricoverati: 85 (4 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 16853

Comuni con positivi

+Viterbo: 3176 casi (96 morti e 2908 guariti)

+Civita Castellana: 877 casi (20 morti e 781 guariti)

+Montefiascone: 650 casi (36 morti e 533 guariti)

+Vetralla: 477 casi (9 morti e 437 guariti)

Nepi: 415 casi (16 morti e 372 guariti)

Tarquinia: 358 casi (8 morti e 338 guariti)

+Tuscania: 340 casi (11 morti e 309 guariti)

+Fabrica di Roma: 316 casi (4 morti e 299 guariti)

+Orte: 287 casi (10 morti e 246 guariti)

+Vitorchiano: 265 casi (2 morti e 251 guariti)

+Ronciglione: 258 casi (13 morti e 222 guariti)

+Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 232 guariti)

+Capranica: 235 casi (5 morti e 229 guariti)

Bassano Romano: 233 casi (13 morti e 206 guariti)

+Soriano nel Cimino: 192 casi (11 morti e 178 guariti)

+Monterosi: 179 casi (2 morti e 115 guariti)

+Sutri: 169 casi (6 morti e 133 guariti)

Acquapendente: 142 casi (8 morti e 126 guariti)

+Castel Sant’Elia: 141 casi (3 morti e 125 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

+Vignanello: 135 casi (5 morti e 110 guariti)

+Canepina: 124 casi (1 morto e 102 guariti)

Corchiano: 119 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Caprarola: 114 casi (3 morti e 84 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 99 guariti)

Montalto di Castro: 112 casi (4 morti e 105 guariti)

Canino: 107 casi (1 morto e 97 guariti)

Ischia di Castro: 104 casi (4 morti e 90 guariti)

Vasanello: 98 casi (2 morti e 92 guariti)

Oriolo Romano: 96 casi (1 morto e 86 guariti)

+Blera: 89 casi (4 morti e 73 guariti)

+Bomarzo: 84 casi (6 morti e 77 guariti)

Capodimonte: 82 casi (80 guariti)

Bolsena: 78 casi (6 morti e 60 guariti)

Carbognano: 71 casi (61 guariti)

Piansano: 71 casi (5 morti e 65 guariti)

+Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Vallerano: 69 casi (1 morto e 67 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 63 guariti)

+San Lorenzo Nuovo: 67 casi (3 morti e 62 guariti)

+Gallese: 57 casi (54 guariti)

Faleria: 54 casi (52 guariti)

Castiglione in Teverina: 49 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (38 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

+Vejano: 40 casi (2 morti e 36 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 32 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 27 casi (23 guariti)

+Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 17 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Grotte di Castro: 113 casi (3 morti e 110 guariti)

Villa San Giovanni: 40 casi (2 morti e 38 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Tessennano: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

3 marzo, 2021