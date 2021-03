Odontoiatra e chirurgo maxillo – facciale: un team con esperienza al Centro Medico Santa Rosa

Viterbo - Specialisti, tecnologie, piani diagnostici e terapeutici eccellenti

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Qual è la differenza tra odontoiatra e chirurgo maxillo – facciale?

Ogni operatore che svolge la propria professione nel mondo dell’odontoiatria ha un ruolo differente e ha competenze e specializzazioni ben definite. I pazienti, però, non sempre distinguono tra una figura professionale e l’altra, per molti la parola “dentista” comprende tutte le mansioni legate all’odontoiatria.

Viterbo – Il centro medico Santa Rosa

Il chirurgo maxillo – facciale è laureato in Medicina e ha conseguito in seguito la specializzazione in Chirurgia Maxillo – Facciale. Il suo compito è quello di diagnosticare e curare le patologie del distretto cranio – facciale. Tramite la chirurgia ortognatica, si occupa di correggere le gravi malformazioni dento – scheletriche.

L’odontoiatra è invece laureato in Odontoiatria, e si dedica esclusivamente alle terapie riabilitative conservative e ai piani di trattamento riabilitativo protesico. Per esercitare la professione deve essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di appartenenza.

Viterbo – Il centro medico Santa Rosa

Odontoiatra e Chirurgo Maxillo-Facciale al Centro Medico Santa Rosa.

Al Centro Medico Santa Rosa si fornisce un trattamento altamente qualificato di Odontoiatria e Chirurgia Oro Maxillo-Facciale. L’esperienza ospedaliera maturata dal Dott. Claudio Taglia come Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo – Facciale dell’Ospedale Belcolle di Viterbo permette di coordinare il team specialistico di Odontoiatri, Ortodontisti e Chirurghi orali.

Le prestazioni sono pertanto di livello eccellente: i pianti diagnostici e terapeutici sono supportati dall’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione (TC Dentalscan 3D, craniostato e ortopantomografo digitale).

In dettaglio, l’odontoiatra e il chirurgo maxillo – facciale collaborano:

– nella prevenzione delle malattie del cavo orale anche gravi come le neoplasie, sia di origine dentale che mucoso, e soprattutto nelle gravi atrofie ossee per quanto riguarda la riabilitazione protesica implantare

– nelle malformazioni dento – scheletriche: il Centro Odontoiatrico Santa Rosa permette di prendere in carico il paziente, grazie all’ortodontista (per la fase ortodontica pre e post chirurgica) e il chirurgo maxillo – facciale (per la chirurgia ortognatica)

Per prenotare una visita o per ricevere ulteriori informazioni si può chiamare lo 07611701531 o visitare il sito www.centromedicosantarosa.it.

Il Centro Medico Santa Rosa si trova a Viterbo, in Via Friuli 18.

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

Direttore sanitario Dott. Cesare Palombi.

Determinazione n. 401841 del 24/02/2020 della Regione Lazio.

Informazione pubblicitaria ai sensi della legge 248 del 2006 e della legge 145 del 2018.

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021