“Oggi nel Lazio 1998 nuovi casi e 19 morti”

Roma - Il bollettino quotidiano dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Oggi su oltre 17mila tamponi nel Lazio (+2341) e oltre 25mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1998 casi positivi (+241), 19 decessi (-5) e 788 guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800.

Desidero ringraziare il commissario generale Figliuolo per aver accolto il nostro appello sulle forniture dei vaccini.

Sono 184mila 381 gli over 70 prenotati: 65mila 483 per la classe d’età 78/79 anni, 58mila 057 per la classe d’età 76/77 anni e 60mila 841 per la classe d’età 74/75 anni. Lunedì aprono le prenotazioni per la fascia 73/72 anni. Sono oltre 9mila le vaccinazioni per fragili. Aperte prenotazioni per codice C02, ovvero invalidi assoluti con indennnità accompagnamento.

Vaccini da medici di medicina generale: vaccinazioni in costante crescita, raggiunte le 55 mila dosi e sono oltre 2188 i medici già attivi nella campagna e che hanno ritirato almeno una fiala dei vaccini presso le farmacie delle Asl.

Vaccini anti Covid: viaggiamo ad una media di oltre 20mila somministrazioni al giorno. Oggi supereremo la quota delle 668mila vaccinazioni somministrate, che rappresentano oltre il 10% della popolazione nel Lazio. Su salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni.

Superata la quota delle 225mila vaccinazioni over 80, che rappresentano il 70% delle persone prenotate over 80. Siamo la regione che ha vaccinato più anziani.

Nella Asl Roma 1 sono 310 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 341 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 149 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 162 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 181 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 169 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 686 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 253 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 79, 91 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 324 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 69, 74, 76 e 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 63 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decesso di 54, 59 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

13 marzo, 2021