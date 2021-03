Oggi quasi 23mila nuovi casi, il totale sfiora i 3 milioni

Coronavirus - Ministero della Salute - In aumento anche le terapie intensive, stabile il numero dei morti

Roma – Ancora in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute conta 22mila 865 contagi (ieri erano stati circa 21mila), a fronte di 339mila 635 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 6,7%.

Con l’infornata corposa di oggi, il totale dei casi di Covid censiti da inizio pandemia arriva a 2milioni 999mila 119. Con ogni probabilità, il tetto dei 3 milioni sarà superato col bollettino di domani.

I decessi delle ultime 24 ore rimangono stabili come numero rispetto a ieri, anche se in leggero calo: si passa da 347 a 339, per un totale di 98mila 974.

Con 13mila 488 guariti (totale 2milioni 453mila 706), gli attualmente positivi salgono di 9018 unità, portandosi a 446mila 439. Tra questi, salgono ulteriormente i ricoveri ospedalieri: le terapie intensive diventano 2475 (+64 da ieri) e gli ospedalizzati con sintomi meno gravi 20mila 157 (+394).

La Lombardia è la regione che fa registrare il numero più alto di nuovi casi: 5174. Seguono la Campania (2780) e l’Emilia-Romagna (2545).

4 marzo, 2021