Ok ad AstraZeneca, piano in una settimana per recuperare gli appuntamenti saltati

Coronavirus - Riaprono i tre grandi centri e ripartono le prenotazioni - Ai 70enni anche dosi Pfizer - Nella Tuscia più di 36mila vaccinati e 11mila immunizzati

di Raffaele Strocchia

Viterbo – La Tuscia punta a recuperare in una settimana le vaccinazioni anti-Covid saltate dopo lo stop ad AstraZeneca. Sono circa 540. Per chi aveva l’appuntamento fissato tra martedì e giovedì “il piano prevede – spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio d’Amato – di riprogrammare in automatico gli utenti con un preavviso di 48 ore negli stessi siti vaccinali, completando il percorso di recupero in una settimana. Il cittadino riceverà un sms con la data, l’orario e il luogo della vaccinazione che è lo stesso dove si era prenotato”.

I centri di somministrazione di Viterbo (Grotticella) e Civita Castellana (Mice) potrebbero completare il recupero anche in meno di sette giorni, essendo più grandi rispetto a quello allestito nel centro anziani di Tarquinia e potendo quindi accogliere più persone al giorno.

Questi tre grandi siti, rimasti fermi per tre giorni perché allestiti per inoculare solo AstraZeneca, riapriranno alle 15 di oggi. “Con le persone – mette in chiaro D’Amato – che erano già prenotate per la sessione pomeridiana. Le persone prenotate per la sessione mattutina verranno riprogrammate al fine di evitare assembramenti nei siti vaccinali”.

Da oggi quindi riprendono le somministrazioni con il farmaco anglo-svedese per il personale docente e non di scuole e università. Ripartono anche le prenotazioni per fasce d’età, a partire da quella 72-77 anni. Mentre da domani toccherà ai 70-71enni. Agli ultra 70enni la Regione ha deciso di riservare, oltre ad AstraZeneca, pure dosi Pfizer. L’obiettivo è velocizzare la campagna di profilassi dopo il rallentamento degli ultimi giorni. Il tipo di siero, però, non si potrà scegliere e D’Amato ha già detto che “chi rifiuta AstraZeneca finirà in coda alla lista”.

Inoltre, in vista di un incremento degli approvvigionamenti da parte di Pfizer, dal prossimo mese le Asl del Lazio, tra cui quella di Viterbo, aumenteranno di oltre il 50% le vaccinazioni giornaliere.

Finora nella Tuscia sono state fatte oltre 36mila inoculazioni, di cui 16mila 351 ad ultra 80enni. Le immunizzazioni, invece, sfiorano quota 11mila. Ieri sono state fatte 580 somministrazioni, venti in meno rispetto alle 24 ore precedenti e ben cinquanta in meno rispetto al primo giorni di stop ad AstraZeneca.

19 marzo, 2021