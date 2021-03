“Ok a proposta di legge per aiutare persone con disabilità e famiglie nell’accesso e permanenza in ospedali”

Politica - Giorgia Meloni: "Sono fiera del lavoro di Fratelli d’Italia in Regione Lazio"

Roma – “Sono fiera del lavoro di Fratelli d’Italia in Regione Lazio: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la nostra proposta di legge per aiutare e sostenere le persone con disabilità ‘non collaboranti’ e le loro famiglie nell’accesso e nella permanenza negli ospedali. È una vittoria di civiltà: la legge prevede l’istituzione di percorsi diagnostico-terapeutici ad hoc in regime ambulatoriale di day hospital che consentiranno alle persone più fragili e alle loro famiglie di usufruire dei servizi ospedalieri.

Ringrazio in particolare Chiara Colosimo per il prezioso lavoro che ha fatto e sono orgogliosa che questa proposta sia stata accolta con entusiasmo dalle associazioni, che da tempo chiedevano misure concrete ed efficaci. Garantire l’universalità di accesso alle cure, soprattutto in periodo pandemico, è una priorità assoluta e Fratelli d’Italia continuerà a lavorare ad ogni livello su questo fronte, senza risparmiarsi mai”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

5 marzo, 2021