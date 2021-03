“Oltre 150 firme contro la propaganda nazista e fascista”

Montalto di Castro - Lo fa sapere il circolo Pd

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Oltre 150 firme raccolte in favore della proposta contro la propaganda nazista e fascista.

Una domenica produttiva che ci rende fieri dell’impegno per la raccolta. Due ore in piazza hanno fatto sì che molti, nonostante fosse l’ultima domenica di libertà prima di passare in zona rossa a causa dei dati relativi alla pandemia, siano venuti a firmare al banchetto allestito su viale Aurelia Tarquinia.

Ringraziamo il nostro segretario e consigliere comunale, Quinto Mazzoni, per aver supportato questa iniziativa e quanti hanno partecipato e tutti quelli che lo faranno entro il 30 marzo prossimo.

Il bene del nostro futuro dipende sempre dall’impegno di tutti.

Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

14 marzo, 2021