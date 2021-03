Cellere - I carabinieri hanno denunciato due uomini

Cellere – Oltre 15mila euro di reddito di cittadinanza illecito, denunciati due uomini.

“I carabinieri della stazione di Cellere – scrive l’Arma in una nota -, unitamente ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Viterbo, al termine di una mirata verifica investigativa effettuata su due cittadini di origini africane che risultavano percettori del reddito di cittadinanza, li hanno denunciati entrambi per avere dichiarato il falso e presentato false attestazioni allo scopo di percepire il reddito di cittadinanza.

Uno dei due soggetti, di origini marocchine ma residente a Cellere, venditore ambulante, ha omesso appositamente di dichiarare la vera composizione del suo nucleo familiare, oltre a non avere comunicato nella domanda il reddito della sua attività lavorativa di ambulante e avere percepito per questo ben 13mila 628 euro di reddito di cittadinanza in modo evidentemente improprio.

Il secondo soggetto, di origini tunisine ed anche lui residente a Cellere, di professione bracciante agricolo, ha omesso di comunicare nella domanda di reddito le sue entrate economiche da lavoro e ha fin qui percepito in modo fraudolento oltre 2mila euro”.

5 marzo, 2021